Le ministère de la Santé vient d’annoncer l’élargissement de la campagne de vaccination au profit de la catégorie des 20 ans et plus. Ces derniers peuvent se diriger vers le centre de vaccination de leur choix.

La campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 bat son plein et intégrera les jeunes de 20 et plus, indique ce samedi 7 août le ministère de la Santé.

Les bénéficiaires peuvent se présenter au centre le plus proche, que ce soit pour la première ou la deuxième dose, sans prendre en compte les conditions liées au domicile. Il est à noter que les centres de vaccination sont ouverts tous les jours jusqu’à 20h00.

À ce jour, 14.981.732 personnes ont déjà bénéficié du vaccin au Maroc et 10.870.130 personnes ont déjà reçu leur deuxième dose.