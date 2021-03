Les autorités marocaines ont décidé de suspendre les liaisons aériennes avec l’Algérie et l’Égypte jusqu’au 21 mars prochain.

L’annonce a été faite par l’Office National Des Aéroports (ONDA) sur sa page Facebook. « Suspension par les autorités marocaines des vols en provenance et à destination de l’Algérie et de l’Égypte et ce, jusqu’au 21/03/21. Sont également concernés les passagers en provenance de ces pays à travers un autre pays. », lit-on dans la publication.

L’ONDA rappelle également sur son réseau social la liste des pays avec lesquels le royaume a déjà décidé de suspendre les vols, dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du coronavirus :

– L’Italie – La Belgique – La Turquie – La Suisse – L’Allemagne – Les Pays-Bas – L’Autriche – Le Portugal – La Suède – L’Ukraine – La République Tchèque – L’Australie – L’Irlande – La Nouvelle-Zélande – L’Afrique du Sud – Le Danemark – Le Royaume-Uni – Le Brésil