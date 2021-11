Les Marocains vaccinés contre le Covid-19 avec Sinopharm pourront désormais voyager en Angleterre, mais aussi aux Etats-Unis.

Bonne nouvelle pour les Marocains. Dès lundi 22 novembre à 4h du matin, tous les vaccins anti-Covid19 compris dans la liste d’utilisation d’urgence (Emergency Use Listing Procedure, EUL) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) seront reconnus en Angleterre. L’annonce a été faite le 8 novembre par le gouvernement britannique, dans une mise à jour des directives de voyage, qui a relayée ce mardi par l’ambassade du Royaume-Uni au Maroc.

Sinovac, Sinopharm Beijing et Covaxin seront ajoutés à la liste de vaccins approuvés par le gouvernement britannique pour les voyages entrants, « profitant aux personnes complètement vaccinées de pays tels que les Émirats arabes unis, la Malaisie et l’Inde », souligne-t-on.

📢 New Travel Update:

Starting from 22 November, COVID-19 #vaccines on the @WHO‘s Emergency Use Listing (WHO EUL) will be recognised.

Newly recognised vaccines will include Sinovac, Sinopharm and Covaxin.

Read more in the latest update: https://t.co/EAvylM04sf

— UK in Morocco (@UKinMorocco) November 9, 2021