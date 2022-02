A la suite de l’annonce de la réouverture de l’espace aérien marocain le 7 février prochain, le gouvernement a actualisé les conditions d’entrée sur le territoire. Concernant les enfants, celles-ci demeurent inchangées.

Sur le site de l’ONDA, les conditions d’accès au territoire marocain appliquées aux enfants demeurent inchangées:

Les enfants âgés de 6 ans à 11 ans révolus doivent présenter une PCR négative , quel que soit le pays de provenance;

Les enfants âgés de moins de 6 ans sont exemptés de toute condition d'accès.

Le maintien de ces conditions a été confirmé par le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, lors de son intervention hier, mercredi 2 février, à la CGEM devant le chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Toute personne âgée de 12 ans et plus est donc concernée par les mesures générales d’entrée sur le territoire, à savoir l’obligation de présenter le pass vaccinal et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48H.