Le professeur Azzedine Ibrahimi, membre du comité scientifique pour la gestion du Covid-19, estime que la suspension provisoire du vaccin Pfizer par le ministère de la Santé, pour la première et troisième dose, n’a fait qu’alimenter les doutes sur son efficacité.

« Je ne comprends pas la décision du ministère de la Santé de suspendre Pfizer comme vaccin pour les première et troisième doses avant de remettre les choses en ordre », a fustigé Pr. Azeddine Ibrahimi, membre du comité scientifique pour la gestion du covid-19 et directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, dans un post publié dimanche sur Facebook.

Le 21 octobre dernier, le quotidien L’Economiste rapportait que le vaccin Pfizer a fait l’objet d’une suspension provisoire au Maroc, « le temps d’établir un rapport après le décès d’une jeune fille à Rabat ». Le lendemain, des sources du ministère de la Santé, citées par nos confrères de Hespress, ont démenti « toute information concernant le décès » de cette jeune fille « après l’injection d’une dose du vaccin anti-Covid Pfizer.

La suspension, elle, n’a pas été démentie. Une réunion du comité scientifique s’est même tenue dans la matinée du jeudi 21 octobre pendant laquelle Khalid Ait Taleb a recommandé de suspendre l’injection du vaccin Pfizer pour les première et troisième doses. Le ministère de la Santé n’a, jusqu’ici, pas encore communiqué officiellement sur les raisons ayant motivé cette suspension controversée.

Pour le professeur Ibrahimi, cette suspension n’a fait qu’amplifier « l’incertitude quant à l’innocuité et l’efficacité de ce vaccin ». « Ces décisions hâtives portent atteinte à la réputation du vaccin reçu par près de deux milliards de personnes dans 150 pays, dont 60% d’Américains ».

Mais encore, poursuit le directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, la suspension du vaccin pour les première et troisième doses remet en cause la « crédibilité de la campagne de vaccination ».

Le professeur Ibrahimi critique aussi le « manque de communication » autour des « chiffres de la vaccinovigilance au Maroc ». Pour lui, le ministère devrait communiquer davantage sur les symptômes attribués à tel ou tel vaccin.

Le 30 octobre, le Maroc a reçu un nouveau lot, composé de 850.590 doses du vaccin Pfizer. Aux Etats-Unis, le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer-BioNTech a été autorisé le 29 octobre pour les 5 à 11 ans. Cette autorisation en urgence de l’Agence américaine des médicaments (FDA) a été accordée après le passage en revue minutieux des résultats d’essais cliniques menés par Pfizer sur plusieurs milliers d’enfants, rapportait alors l’AFP.

Début octobre, l’Agence européenne des médicaments (AEM) avait approuvé l’administration d’une troisième dose du vaccin de Pfizer-BioNTech pour les plus de 18 ans.