Faisant débat à l’étranger, l’injection d’une troisième dose du vaccin anti-covid est plaidée par le Pr. Azzedine Ibrahimi membre du comité scientifique pour la gestion de la Covid-19. Il critique également les récentes mesures de restrictions et soulève plusieurs incohérences.

Introduites le 2 août après l’aggravation de la situation épidémiologique, les mesures de restrictions divisent encore. Pr Azzedine Ibrahimi soulève dans une récente publication sur Facebook les contradictions, limitant l’efficacité de ces mesures.

«En prenant des mesures strictes (…) nous avons fait le nécessaire (…) après ces mesures peuvent être suffisantes ou non», justifie-t-il d’abord. Néanmoins, le Pr Ibrahimi estime que «la réduction à 50% de la capacité d’accueil doit être étendue à tous les secteurs». Il est «déraisonnable d’ouvrir des cafés et des restaurants qui ne respectent pas la règle des cinquante pour cent et des hammams et des clubs de sport», juge-t-il, dénonçant également l’interdiction des mariages et fêtes, alors que la distanciation physique n’est pas respectée dans les transports».

Au vu du «non-respect» et des limites de ces mesures, le professeur estime que l’immunité collective est la solution. Nous devrions l’atteindre mi-septembre avec la vaccination complète de 50% de la population, explique-t-il.

Mais «il est temps de se poser une autre question», écrit le professeur, évoquant l’administration d’une troisième dose de rappel. Selon lui, le Maroc devra emprunter cette voie, afin de «renforcer l’immunité des personnes âgées et vulnérables, comme le font d’autres pays».