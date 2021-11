Le Maroc a décidé d’adopter un pass vaccinal depuis le 21 octobre dernier, et non un pass sanitaire, comme pratiqué dans plusieurs autres pays notamment européens. Dr. Tayeb Hamdi, médecin généraliste et chercheur en politiques et systèmes de santé, préconise l’adoption d’un pass sanitaire « pour être cohérent avec la science ». Il souhaite également déconditionner l’obtention du pass à la troisième dose vaccinale.

L’adoption du pass vaccinal et l’ajout de la troisième dose pour l’obtenir a suscité des contestations ces derniers jours dans la société marocaine. Plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le royaume demandant le retrait de cette mesure jugée par beaucoup « liberticide » et adoptée « sans délai raisonnable ».

De son côté, Dr. Tayeb Hamdi appelle au passage d’un pass sanitaire plutôt que vaccinal. « On doit être scientifiques et universalistes. Une personne qui a eu le covid récemment a le même statut immunitaire que les vaccinés », explique le chercheur en politiques et systèmes de santé.

Pour rappel, un pass sanitaire inclut la possibilité de présenter un certificat vaccinal, un test négatif ou un certificat de rémission. Dr. Hamdi invite donc le gouvernement à faire marche arrière, et mettre en place le pass de manière progressive. « Je propose de commencer par réserver le pass vaccinal aux activités non essentielles et de donner une date pour son extension à d’autres activités », explique-t-il.

Lire aussi : Vidéo. Casablanca: la mobilisation contre le pass vaccinal ne faiblit pas

De plus, il invite à « ne pas lier la troisième dose au pass, car il faut agir avec souplesse pour installer la confiance ». « Ce qui a amené 24 millions de Marocains à se faire vacciner, c’est la confiance », abonde-t-il. « J’ai la ferme conviction scientifique et personnelle que la troisième dose sera généralisée aux adultes. En attendant des études sérieuses, il faut proposer la troisième dose aux personnes à risques, âgées, et porteuses de maladies chroniques ».

« Pass sanitaire ou vaccinal, il y a une grande différence mais je suis contre les deux. On a bien vécu sans l’un ni l’autre, seulement avec les mesures de protection, et aujourd’hui pour le Maroc, le taux de vaccination est très important; donc on n’a pas à appliquer des mesures liberticides comme ça. Le test PCR coûte assez cher et les gens ne pourront pas se faire tester deux fois par semaine pour aller travailler », commente de son côté Nabila Mounib, secrétaire générale du PSU, et membre du collectif citoyen contre le pass vaccinal.

« Pass vaccinal ou sanitaire, pour moi, c’est la même philosophie qui est à revoir. Le combat, ce n’est pas de remplacer le pass vaccinal par le pass sanitaire, mais d’abolir complètement cette mesure là », martèle la responsable politique.

Lire aussi : Vidéo. Le collectif citoyen contre le pass vaccinal s’organise

Même discours du côté de Rachid Achachi, autre figure de proue du collectif. Pour le chroniqueur radio et géopolitologue, le pass sanitaire « n’est déjà pas tenable économiquement au Maroc avec un test PCR à 400 ou 500 DH. On exclut de fait la majorité de la population pour qui rien ne va changer, ça sera toujours le pass vaccinal ». « Je suis radicalement opposé à toutes les formes de pass », renchérit-il, soulevant « l’absurdité de la chose ».

La plupart des pays dans le monde ayant instauré ce type de mesures ont mis en place un pass sanitaire et non vaccinal. Le Danemark a été l’un des premiers pays à l’instaurer, dans les lieu de loisirs tels que les restaurants ou les boîtes de nuit. Le pays nordique vient d’ailleurs tout juste de le réintroduire, deux mois après sa suppression.

En France, les députés ont récemment voté la prolongation du pass sanitaire jusqu’à l’été 2022. Il s’applique aux endroits de loisirs, les cafés, les bars, les restaurants, les hôtels mais aussi certains grands centres commerciaux dans certains départements, ou encore les transports de longue distance (avion, train, cars). Les salariés des lieux exigeant la présentation d’un pass sanitaire doivent également se soumettre à cette mesure pour travailler, sauf en cas d’absence de contact avec le public.

L’Espagne n’a quant à elle jamais instauré de pass sanitaire, tout comme la Suède.