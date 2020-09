Covid-19: les médecins du privé enfin mis à contribution

Les médecins libéraux peuvent enfin participer au dépistage, au traitement et au suivi des patients atteints du covid-19.

Nombreux étaient les professionnels de santé à réclamer l’implication des médecins du secteur privé dans la gestion du covid-19, afin de soutenir les entités publiques sous pression. Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a récemment autorisé les médecins libéraux à participer au système sanitaire du coronavirus.

Auparavant, un cas suspect devait s’adresser à un centre de santé qui choisit de prescrire ou non un test PCR. Les médecins du secteur privé peuvent désormais dépister et prendre en charge les patients covid-19. Cette mesure vise notamment à minimiser les délais de diagnostic et éviter les complications chez des personnes contaminées.

D’autre part, les patients soignés à domicile peuvent être suivis par des médecins privés qui, hormis la bonne application du traitement, contrôlent que leur état de se dégrade pas. Ces patients sont suivis quotidiennement par un médecin via des appels téléphoniques et prennent un traitement à base de chloroquine pendant sept jours