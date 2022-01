Après les lycée et collège Massignon hier à Casablanca, le collège Saint-Exupéry de Rabat, c’est au tour des lycées Lyautey (Casablanca) et Descartes (Rabat) de fermer leurs portes dès ce soir et passer à l’enseignement à distance jusqu’à nouvel ordre.

Hier, les lycée et collège français Louis-Massignon à Casablanca annonçaient que les cours étaient désormais dispensés en distanciel. C’est au tour du lycée Lyautey de passer à l’enseignement en distanciel dès demain, vendredi 7 janvier, pour une durée minimum de sept jours et jusqu’à nouvel ordre. Cette décision fait suite à la détection de plusieurs cas de covid au sein des élèves et du personnel, comme ont pu l’apprendre les professeurs de l’établissement via un mail du proviseur.

Même décision au lycée Descartes de Rabat. Ce dernier a également annoncé aux parents d’élèves la fermeture de l’établissement. La direction a décidé d’adopter le mode d’enseignement distanciel à partir de demain, vendredi 7 janvier.

En cause: la situation sanitaire qui « se dégrade depuis la reprise », indique une lettre adressée aux parents d’élèves et publiée sur le site web de l’école. Plusieurs cas positifs au covid-19 ont été signalés au sein l’établissement, en plus de nombreux cas contacts qui « sont comptabilisés à tous les niveaux de classe ».

« La conséquence directe est une hausse significative des absences dans les cours. Nous constatons aujourd’hui, par exemple, 31% d’élèves absents en terminale », précise l’établissement.