Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi, que les centres de vaccination seront ouverts tous les jours de la semaine, y compris dimanche, et ce dans le cadre de l’accélération de l’opération nationale de vaccination.

« Dans le cadre de l’accélération de l’opération nationale de vaccination, et afin qu’elle bénéficie aux catégories âgées de plus de 40 ans n’ayant pas encore reçu leurs doses, les centres de vaccination seront ouverts le dimanche », indique le ministère dans un communiqué.

Ainsi, ajoute la même source, les citoyennes et citoyens concernés sont appelés à se diriger vers les centres de vaccination tous les jours de la semaine, y compris le dimanche.

Par ailleurs, pour valoriser les acquis réalisés par le Maroc grâce à la campagne nationale de vaccination et afin de protéger la santé et la sécurité des citoyennes et citoyens, le ministère de la Santé souligne la nécessité de continuer à respecter les mesures préventives, avant, pendant et après la vaccination contre « ce virus létal » et ce, en vue de contribuer aux efforts visant à endiguer sa propagation, notamment après la découverte de nouveaux variants.