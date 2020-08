Covid-19: les cas asymptomatiques seront traités à domicile

Dans une lettre adressée aux directeurs régionaux de la Santé, le ministre Khalid Ait Taleb présente les nouvelles procédures techniques de prise en charge des cas d’infection au SARS-CoV-2 et de leurs contacts, ainsi que la nouvelle stratégie de dépistage.

La nouvelle procédure de prise en charge au Maroc prévoit de nombreux changements, parmi ces dernières la prise en charge des cas asymptomatiques qui se fera à domicile. En effet, cette nouvelle circulaire publiée le 5 août informe les directeurs régionaux de la Santé que les cas asymptomatiques devront être «mis sous traitement de 1ere intention (chloroquine ou sulfate d’hydroxychloroquine) pendant une durée de 7 jours à domicile, en l’absence de facteurs de risques».

L’isolement à domicile sera d’une durée de 7 jours de traitement et 7 jours supplémentaires, soit un total de 14 jours d’isolement, précise la circulaire. De plus, «un suivi médical rigoureux de l’état de santé doit être assuré, afin de détecter précocement tout signe d’aggravation ou effet indésirable du traitement».

Ainsi, la guérison d’un cas asymptomatique «ne peut être évoquée qu’à l’issue des 7 sept jours de traitement, sans l’apparition du moindre symptôme évocateur de la maladie», précise la même source.

Quant aux cas symptomatiques, ils seront impérativement pris en charge en milieu hospitalier et mis sous le même traitement pendant une durée de 10 jours. Leur guérison ne pourra être confirmée qu’après cette période de traitement et sous deux conditions ; Nette amélioration clinique, avec une apyrexie pendant 3 jours consécutifs, ainsi qu’une normalisation du bilan biologique.

Pour ce qui est de la prise en charge en post-guérison, «le patient doit compléter le confinement pour une durée de 14 jours après le début de la prise en charge (période d’hospitalisation incluse)». Durant son confinement, le patient guéri devra s’isoler dans une chambre individuelle, porter un masque chirurgical en présence d’une tierce personne, respecter les règles d’hygiène et à l’apparition de tout signe, se présenter à la structure de prise en charge la plus proche, tout en déclarant qu’il a été positif au Covid-19.

La nouvelle procédure inclut également la prise en charge des personnes contacts, qui est définie comme toute personne qui a eu un contact avec un cas probable ou confirmé de Covid-19. Celle-ci devra se soumettre à un test de dépistage du type PCR dès son identification (le premier jour). Elle devra également s’isoler dans son domicile et être surveillée en cas d’apparition de signes cliniques, en plus d’être mise sous traitement, prophylactique ou curatif, selon les indications et le protocole en vigueur.