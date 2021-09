Réservé dans un premier temps aux 12-17 ans le vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech sera bientôt administré aux adultes. Pour autant la vaccination des plus jeunes devra s’accélérer, avec davantage d’engagement de la part des parents, avertit Moulay Said Afif pédiatre et membre du Comité scientifique et technique de la vaccination anti-Covid.

Le stock national anti-Covid vient d’être renforcé grâce à la réception d’un lot de 680.000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Ce vaccin d’abord réservé exclusivement aux adolescents sera désormais proposé aux adultes, nous confirme Moulay Said Afif, membre su comité national de la vaccination anti-Covid.

«La décision a été prise afin de diversifier l’offre comportant quatre vaccins, mais aussi pour répondre à la demande de certains adultes préférant ce vaccin en particulier», nous explique-t-il.

Quant aux plus jeunes ils auront encore le choix entre ce vaccin et le vaccin chinois Sinopharm, souligne notre interlocuteur. À ce jour, 700.000 enfants âgés entre 12 et 17 ans ont été vaccinés sur les 3 millions recensés dans le pays, indique Moulay Said Afif. 57% des jeunes bénéficiaires ont opté pour le vaccin Pfizer-BioNTech, tandis que 43% ont choisi le vaccin Sinopharm, poursuit-il.

Dans ce sens, le pédiatre et membre du comité national de la vaccination anti-Covid lance un appel aux parents-d’élèves afin de vacciner leurs enfants afin que la rentrée scolaire, prévue le 1 er octobre, se déroule dans les meilleures conditions.