Le ministère de la Santé a décidé du retrait du test salivaire produit et commercialisé par la société marocaine Gigalab. Une décision à effet immédiat et qui suit le verrouillage complet le circuit de réalisation de tests antigéniques rapides, duquel ont été exclus les pharmaciens.

La société marocaine «Gigalab Espérance» s’est vu retirer ce lundi 23 août le certificat d’enregistrement de son test salivaire «Gigalab Covid 19 ag Gold Salive», obtenu le 3 juin.

La décision communiquée par le ministère de la Santé impose à la société de «retirer sans délai le produit du marché» et «d’informer tous les professionnels de la santé de cette suspension», lit-on dans le document signé par le ministre Khalid Ait Taleb.

Le ministère de la Santé avait d’ailleurs retiré, le 14 juillet, un lot des 100 tests Gigalab des officines affirmant que la société ne disposait pas d’autorisation. Le test a toutefois continué à être vendu sur le marché noir et plus tard par les pharmaciens, profitant de cette confusion.

Le ministère de la Santé a pris le taureau par les cornes en retirant donc ce test et en ficelant tout le circuit de réalisation de ces tests dits rapides. En effet, une autre décision du ministère autorise uniquement les laboratoires de biologie médicale, des secteurs public et privé, et en cas de nécessité les cliniques et cabinets médicaux à réaliser ce genre de tests, écartant de ce fait les pharmaciens.