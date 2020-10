Covid-19: le roi souhaite prompt rétablissement à Donald et Melania Trump

Le roi Mohammed VI a adressé ses vœux de prompt rétablissement au Président américain Donald Trump et à la Première Dame des États-Unis, Melania Trump.

Dans ce message, le souverain se dit « très navré » d’apprendre que M. Trump et la Première Dame aient été testés positifs au Covid-19. A cette occasion, le roi adresse au président américain et à son épouse ses meilleurs voeux de prompt et complet rétablissement.

Pour rappel, le 45e président des Etats-Unis « continue à souffrir de fatigue mais a le moral », a déclaré vendredi après-midi son médecin Sean Conley dans un nouveau bulletin de santé au ton moins serein que dans la nuit, lorsqu’il avait assuré que son patient allait « bien ».