Le roi Mohammed VI a adressé un message de compassion au Roi Felipe VI d’Espagne, suite à sa contamination au coronavirus.

Dans ce message, le roi affirme avoir appris avec une vive émotion et préoccupation la nouvelle de la contamination du roi Felipe VI d’Espagne au coronavirus, lui faisant part de ses sentiments de compassion et ses voeux de prompt et plein rétablissement.

Le souverain adresse également à Felipe VI, « un grand ami, ses salutations les meilleures, ainsi que l’expression de toute son affection et considération ».

Lire aussi. Espagne: le roi Felipe VI positif au Covid-19 avec « des symptômes légers »

Testé positif au Covid-19, le roi d’Espagne présente des « symptômes légers », avait annoncé mercredi la Maison royale, précisant que le monarque suspendait « ses activités officielles » pendant sept jours.

« L’état général de santé de Sa Majesté le roi est bon et il continuera son activité institutionnelle depuis sa résidence », précisait le communiqué.

Son épouse et sa fille, la reine Letizia et l’infante Sofia, ne présentent en revanche pas de symptômes, pourront poursuivre « leurs activités » et suivront le protocole indiqué « dans ce genre de situation », ajoute la Maison royale.