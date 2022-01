Premier médicament contre le Covid vendu en pharmacie, le Molnupiravir ne fait pas l’unanimité, surtout à l’étranger. Il est même fortement déconseillé pour certaines catégories de personnes. Détails.

Le Molnupiravir a reçu, début janvier, le feu vert de la part des autorités sanitaires marocaines. Coûteux et déconseillé dans certains cas, ce traitement suscite néanmoins certaines inquiétudes. D’abord, il y a le souci de l’efficacité qui a été revue à la baisse. Elle ne serait pas de 50%, comme l’affirment certains responsables, mais uniquement de 30%. De plus, il ne peut pas être administré à tout le monde.

La France a d’ailleurs fait marche arrière, en annulant une importante commande au laboratoire Merck. La Haute Autorité de santé (HAS) a, en effet, estimé que «les résultats d’efficacité avancés par le laboratoire sont moins bons que ceux des traitements disponibles». Le médicament «ne remplit donc pas les critères nécessaires pour obtenir une autorisation d’accès précoce», a tranché la HAS fin décembre.

Malgré ces résultats, certains pays ont décidé de l’adopter. C’est le cas notamment de la Belgique et de l’Italie. «L’étude a montré que le médicament était efficace pour réduire d’environ 30% le risque d’hospitalisation ou de décès (chez les personnes présentant des facteurs de risque)», a déclaré Patrizia Popoli, la chef du comité technico-scientifique de l’AIFA (Agence italienne du médicament). «Il est important de souligner que ce médicament est une arme supplémentaire, mais le vaccin reste l’outil principal pour protéger tous les individus», a-t-elle indiqué.

Selon la directrice du Médicament et de la Pharmacie au ministère de la Santé, le Molnupiravir a toutefois été autorisé en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et au Japon. Le Maroc est ainsi l’un des premiers pays à se tourner vers ce type de traitement.

Au Maroc, ce médicament sera disponible dans les hôpitaux publics, les CHU, les cliniques privées et les pharmacies, précisait la directrice du Médicament et de la Pharmacie au ministère de la Santé et de la protection sociale, Bouchra Meddah.

La responsable affirmait que ce traitement «est efficace et réduit de 50% les risques de cas graves et de décès». Un argument repris par le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb dans un entretien accordé à radio 2M. Le ministre en a vanté les mérites en dévoilant plusieurs détails dont le prix à la vente, fixé à 600 DH.

Contre-indications

Ce médicament devra être «utilisé de manière précoce», a-t-il précisé. Le patient doit prendre deux capsules durant les cinq premiers jours suivant l’apparition de symptômes.

Ce médicament est évidement «interdit chez la femme enceinte», a rappelé Ait Taleb. Déconseillé également pour «les enfants et les adolescents», car selon le responsable «il pourrait engendrer des troubles de croissance, en affectant les cartilages».

En somme, le Molnupiravir n’est préconisé que pour les patients développant une «forme banale» d’infection, a fini par lâcher le ministre. «Le Molnupiravir n’est pas la panacée, car au jour d’aujourd’hui il n’y a pas de traitement direct contre le Covid. La seule arme dont nous disposons sont la vaccination et les mesures barrières», a-t-il conclu.