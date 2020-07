Covid-19: le ministère de la Santé diffusera une déclaration hebdomadaire détaillée

Une déclaration hebdomadaire détaillée axée sur la situation épidémiologique de la Covid-19 et la sensibilisation autour de la maladie sera désormais programmée, aux côtés du point de presse quotidien, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Dans le cadre du renforcement de la communication sur l’évolution de l’épidémie, le ministère continuera à diffuser sa déclaration quotidienne sur la situation épidémiologique dans le Royaume en impliquant ses responsables au niveau régional par des interventions sur les chaines TV officielles lors des bulletins télévisés, indique le département dans un communiqué.

Le point de presse quotidien, qui sera présenté tour à tour par les membres du Centre national d’opérations d’urgence en santé publique (CNOUSP), va fournir des données actualisées sur la situation épidémiologique au Maroc en 24 heures, y compris dans les régions et les villes où sont enregistrés les nouveaux cas confirmés ou les foyers épidémiques, tout en mettant l’accent sur l’évolution générale depuis le début de l’épidémie, et ce à partir de 18H00.

Il sera diffusé sur la page officielle du ministère sur Facebook, sa chaîne officielle sur YouTube, les chaines de télévision officielles ainsi que par l’Agence marocaine de presse (MAP).

Quant à la déclaration hebdomadaire, elle sera présentée tous les vendredis à la même heure sous la forme d’un exposé détaillé axé sur les courbes d’évolution de l’épidémie au Maroc en termes de nouveaux cas confirmés, de cas exclus ou hospitalisés, en plus des cas de guérison et de décès et la nature des foyers détectés.

Cette présentation sera l’occasion de lancer des messages de sensibilisation sur le virus de Covid-19, ainsi que les mesures de prévention à observer durant cette période afin d’endiguer sa propagation.

Selon la même source, le ministère veille depuis le début de la pandémie à la présentation de capsules de sensibilisation aux mesures préventives recommandées pour éviter le risque de contamination, lesquelles capsules sont gratuitement diffusées sur la première chaîne Al Oula et la chaîne 2M ainsi que sur Medi1 TV.

Il a à nouveau affirmé que la situation épidémiologique demeure stable avec un niveau élevé de vigilance surtout dans un contexte d’allègement des mesures de confinement, soulignant que l’augmentation du nombre de cas ces derniers temps s’explique par l’élargissement du cercle de dépistage collectif précoce et au suivi des personnes contacts.