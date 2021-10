Le Maroc a reçu samedi un nouveau lot de vaccins Pfizer. Ces nouvelles doses sont offertes par les Etats-Unis dans le cadre du programme Covax.

Le Maroc continue de recevoir des vaccins contre le Covid-19. Un nouveau lot, composé de 850.590 doses du vaccin du laboratoire Pfizer, a été reçu samedi par le royaume. L’annonce a été faite par l’ambassade américaine au Maroc sur Twitter.

« En plus de ces 850.590 doses de vaccins Pfizer, les États-Unis ont fourni une aide supplémentaire de deux millions de dollars pour soutenir davantage la réponse très réussie du Maroc à la pandémie du Covid-19», a indiqué le chargé d’affaires auprès de l’ambassade des Etats-Unis au Maroc Lawrence Randolph.

U.S. Chargé d’Affaires Lawrence Randolph, Ministry of Health officials, and USAID Morocco Mission Director Brooke Isham at the Casablanca airport to receive the shipment of over 850,000 #COVID19 vaccines from 🇺🇸 to 🇲🇦 @Ministere_Sante 1/2 pic.twitter.com/JeN8r6J7za

— U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) October 30, 2021