Un premier lot du vaccin anti-covid produit par les laboratoires Pfizer/BioNTech a été acheminé tôt ce vendredi 13 août. Ces doses seront destinées aux jeunes âgés entre 12 et 17 ans dont la vaccination débutera prochainement.

Le lot comprenant 600.000 doses fait partie d’une commande de plus exactement 1.800.000 doses du vaccin américano-allemand Pfizer/BioNTech qui sera complétée dans le courant de ce mois.

Le vaccin de type ARNm, jugé «sûr» et «efficace à 95% contre l’infection symptomatique par le SARS-CoV-2» sera destiné aux jeunes entre 12 et 17 ans dont la vaccination commencera prochainement et à quelques semaines de la rentrée scolaire, affirment certaines sources médiatiques.

À noter que plusieurs pays, notamment les États-Unis, le Canada et l’ensemble des pays européens ont approuvé la vaccination des adolescents avec le vaccin américano-allemand Pfizer/BioNTech.

Par ailleurs, les laboratoires ont maintenu leur efficacité, face au nouveau variant, indiquant que deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech offrent une protection de 88% contre la maladie symptomatique causée par le variant delta.

Au Maroc et à la date d’aujourd’hui, 16.034.986 personnes ont déjà bénéficié du vaccin au Maroc et 11.299.174 personnes ont déjà reçu leur deuxième dose