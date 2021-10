Le royaume est passé de « pays à risque très élevé » à « pays à risque élevé » dans le classement établi par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des Etats-Unis.

Le Maroc ne fait plus partie des « pays à risque très élevé » dans le classement établi par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), affiliés au département américain de la Santé et des services sociaux. Avec sept autres pays, le royaume est désormais inclus dans la catégorie 3, soit celle des « pays à risque élevé » en termes de risques liés à la pandémie du Covid-19.

Cette amélioration au classement est due à la baisse significative du nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19, déclarés quotidiennement au Maroc. Les voyageurs américains souhaitant se rendre au Maroc doivent toutefois s’assurer d’être complètement vaccinés, lit-on dans une mise à jour diffusée le 4 octobre.

Aussi, « les voyageurs non vaccinés doivent éviter les voyages non essentiels au Maroc. En raison de la situation actuelle au Maroc, tous les voyageurs peuvent être à risque de contracter et de propager des variantes du COVID-19 ».

Lire aussi : Les Etats-Unis: les voyageurs internationaux vaccinés autorisés à entrer

La note des CDC souligne aussi que les voyageurs doivent suivre les « recommandations ou les exigences du Maroc », en matière de protection, notamment le port du masque et la distanciation sociale.

Outre le Maroc, sept pays ont aussi vu leurs places améliorées dans le classement. Il s’agit de l’Argentine, la France, l’Islande, le Lesotho, le Népal, le Portugal et l’Afrique du Sud.