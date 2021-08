Le royaume a réceptionné ce samedi près de deux millions de doses des vaccins Pfizer/BioNTech et chinois Sinipharm.

Cette commande est de plus exactement 950.000 doses du vaccin Pfizer et 1 million de Sinopharm, indiquent plusieurs médias, notant que les doses ont déjà été acheminées ce matin vers l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.

Les doses du vaccin Pfizer seront d’ailleurs réservées aux 12-17 ans dont la vaccination débutera «très prochainement», nous expliquait Dr. Moulay Said Afif, membre du Comité scientifique et technique de la vaccination anti-Covid.

«Le coup de départ sera donné dans les jours qui viennent», assurait notre interlocuteur, insistant sur l’importance de vacciner les plus jeunes, «qui se retrouvent également en réanimation». De plus, «leur vaccination nous permettra d’atteindre l’immunité collective et surtout d’assurer une rentrée dans les meilleures conditions», soulignait-il.

«La vaccination ne peut pas commencer tant que le volet logistique n’a pas encore été entièrement ficelé», expliquait Dr Afif, notant que «trois ministères, à savoir ce lui de l’Intérieur, celui de la Santé et celui de l’Éducation se penchent dessus».

Le royaume dispose toutefois de tous les moyens techniques pour réussir cette campagne avec ce vaccin et le personnel de santé a même été formé, indiquait Moulay Said Afif.

Par ailleurs, Moulay Said Afif expliquait que le vaccin Pfizer a été réservé à la tranche d’âge de 12-17 ans, car il existe des études scientifiques sur ce vaccin, contrairement au vaccin chinois. En attendant les résultats des études du vaccin chinois sur les plus jeunes, ils se verront attribuer le vaccin américano-allemand, expliquait-il.

À noter qu’à la date du samedi 21 août, 17.261.839 personnes ont déjà bénéficié du vaccin au Maroc et 12.874.716 personnes ont déjà reçu leur deuxième dose.