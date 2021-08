Le royaume qui enregistre une hausse alarmante des cas d’infection au Covid est l’un des plus touchés du continent africain. Il est toutefois aussi celui où la vaccination est la plus remarquable. Détails.

Par ordre, l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l’Égypte et l’Éthiopie sont les pays comptant le plus de cas positif au Covid-19 sur le continent africain, indique un communiqué des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Les cas cumulés sur le continent s’élevaient à 6.587.734, le jeudi 29 juillet, tandis que le nombre de décès depuis le début de la pandémie est de 167.183. Néanmoins, 5.777.353 personnes ont été déclarées complètement guéries du virus, précise la même source.

Les pays le plus au sud du continent sont les plus touchés par cette nouvelle vague d’infections, suivis des pays du nord et de l’est, indique le CDC Afrique, notant que l’Afrique centrale est la région la moins touchée.

Cette nouvelle vague qui fait des ravages dans certains pays, notamment chez nos voisins tunisiens et algériens, se caractérise par un taux de positivité de plus de 11% sur tout le continent ces derniers jours, poursuit la même source.

L’Afrique du Sud, pays le plus touché, a cumulé plus de 2.408.525 cas depuis le début de la pandémie. Le pays est suivi loin derrière par le Maroc avec un total de 633.923 cas (à la date du lundi 2 août).

Le royaume demeure toutefois champion de la vaccination au niveau continental. À ce jour, 13.973.659 personnes ont déjà bénéficié du vaccin au Maroc et 10.283.600 personnes ont déjà reçu leur deuxième dose.

En nombre de cas d’infection, le Maroc est suivi de près par le petit État tunisien avec quelque 595.532 cas depuis le début de l’épidémie. La situation dans le pays s’est fortement dégradée ces dernières semaines. Le Maroc a d’ailleurs envoyé une aide d’urgence dans le pays, comprenant deux unités de réanimation complètes et autonomes, dotées d’une capacité totale de 100 lits. Elle comprendra, en outre, 100 respirateurs et deux générateurs d’oxygène.

Au Maroc, les indicateurs se détériorent également. Le lundi 2 août, 4.206 nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures portant ainsi le nombre de cas actif à 53.876 cas. Le nombre total de décès est passé à 9.885, avec 52 nouveaux décès recensés en 24 heures, soit un taux de létalité de 1,6%, tandis que le nombre de tests effectués est, quant à lui, de 18.119 tests avec un taux de positivité de 20,96%.

Une situation alarmante donc, qui a poussé les autorités à instaurer de nouvelles mesures de restrictions à partir de ce mardi 3 août à 21h. Elles comprennent un couvre-feu national de 21h à 5h du matin et une interdiction de sortie ou d’entrée depuis Casablanca, Marrakech et Agadir, ainsi que la fermeture des hammams, salles de sport et piscines couvertes.