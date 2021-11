Le ministère de la Santé a actualisé hier son protocole sanitaire pour les voyages internationaux en créant une liste C de pays dont les voyageurs sont interdits d’accès au territoire marocain, qu’il s’agisse de vols directs ou avec transit. Autre nouveauté: les enfants âgés de 6 à 11 ans révolus doivent présenter un test PCR négatif, quel que soit le pays de provenance.

Pas grand changement depuis sa dernière actualisation le 18 novembre dernier, le ministère de la Santé a seulement ajouté hier, vendredi 26 novembre, une liste de pays nommée C « à risque élevé », dont les voyageurs ne pourront plus accéder au territoire marocain, qu’il s’agisse de vols direct ou avec transit. Les pays concernés sont l’Afrique du Sud, le Botswana, L’Eswatini, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe.

Cette mise à jour intervient dans un contexte de dégradation de la situation épidémiologique dans plusieurs pays et régions du monde et d’apparition d’un nouveau variant préoccupant, dénommé Omicron par l’OMS. Le comité intermi​nistériel chargé de coordonner la mise en œuvre du dispositif sanitaire relatif aux voyages internationaux a ainsi procédé à une mise à jour des mesures dudit dispositif, en vue de réduire les risques d’une reprise épidémique sur le territoire national.

Test PCR exigé pour les 6-11 ans

Autre nouveauté: les enfants âgés de 6 à 11 ans révolus doivent présenter un test PCR négatif, quel que soit le pays de provenance. Les conditions d’accès ci-dessus sont appliquées à toute personne âgée de 12 ans et plus, et les enfants âgés de moins de 6 ans sont exemptés de toute condition d’accès.

Pour rappel, l’accès au royaume chérifien est conditionné à la présentation d’un pass vaccinal complet anticovid, qu’on soit marocain ou étranger, en provenance d’un pays de la liste A ou de la liste B. Un test PCR négatif est également exigé pour les voyageurs en provenance des pays de la liste B.

Les mesures communes aux voyageurs en provenance des deux listes consistent à présenter une fiche sanitaire passager, un double contrôle de la température à l’arrivée, un contrôle aléatoire par test antigénique rapide à l’arrivée, sans compter le respect des mesures en vigueur au Maroc comme le port du masque, la distanciation physique et le nettoyage régulier des mains.