Le Maroc a été retiré des « pays à risque élevé » dans le classement établi par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), affiliés au département américain de la Santé et des services sociaux. Il fait désormais partie de la catégorie 1, des « pays à risque faible » en termes de risques liés à la pandémie du Covid-19.

Les voyageurs américains doivent toutefois « s’assurer d’être complètement vaccinés avant de voyager » vers le Maroc. Iles doivent, en outre, suivre les « recommandations ou les exigences » du Maroc, une fois sur place, notamment concernant le port du masque et la distanciation sociale.

« Les voyageurs entièrement vaccinés sont moins susceptibles de contracter et de propager le Covid-19. Les voyages internationaux présentent cependant des risques supplémentaires, et même les voyageurs entièrement vaccinés pourraient courir un risque accru de contracter et éventuellement de propager certaines variantes du Covid-19 », lit-on dans les recommandations des CDC.

Cette amélioration au classement est due à la baisse significative du nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19, déclarés quotidiennement au Maroc. La dernière quinzaine a encore enregistré le taux de positivité (0,9%) le plus bas depuis le mois de juin 2020, c’est-à-dire avant la première vague de contaminations dans le royaume, a fait savoir mardi le ministère de la Santé et de la protection sociale.