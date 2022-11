Ce jeudi 10 novembre, le laboratoire chinois CanSino Biologics a annoncé que le Maroc venait d’autoriser l’utilisation d’un vaccin anti-covid inhalable. Il s’agit de la première approbation du produit à l’étranger. Aucune annonce officielle du ministère de la Santé n’a cependant été communiquée.

Après la Chine, c’est autour du Maroc d’administrer pour sa campagne contre la Covid-19, le nouveau vaccin Convidecia Air™ pour une utilisation d’urgence. Sans aiguille, le vaccin se présente sous la forme d’un aérosol qu’on pulvérise dans le bouche. Le gaz se dépose sur la muqueuse respiratoire et permet de bloquer l’entrée des gouttelettes extérieures potentiellement contaminées par le virus. Il empêcherait ainsi, la progression du virus dans les voies respiratoires.

Grosso modo, le processus d’inoculation du vaccin consiste à atomiser le vaccin en minuscules particules avec un atomiseur et à siroter le vaccin par la bouche. L’aérosol se présente sous la forme d’un verre en plastique. Il suffit de mordre l’ouverture sur le dessus du verre et aspirer profondément pour faire rentrer le gaz dans la bouche. Seules les personnes ayant déjà été vaccinées avec des vaccins traditionnels peuvent l’utiliser car il été élaboré pour servir de dose de rappel uniquement.

Conçu par des chercheurs de l’Institut chinois de médecine militaire, Convidecia Air™ est fabriqué par le laboratoire CanSinoBio basé à Tianjin près de Pékin. En septembre dernier, ce vaccin, utilisé comme dose de rappel a été officiellement approuvé en Chine. Peu de temps après, il a commencé à être administré à Shanghai ainsi que dans 13 villes de la province du Jiangsu.

Utilisation et stockage faciles

« Le vaccin peut être transporté et stocké de manière stable entre +2°C et +8°C, ce qui peut faciliter plus efficacement la vaccination de groupes à risque à grande échelle et améliorer l’accessibilité et l’abordabilité des vaccins dans plusieurs pays », apprend-on du communiqué publié par la firme chinoise.

En ce sens, une dernière recherche de CanSinoBIO montre qu’un rappel hétérologue avec un vaccin à vecteur d’adénovirus inhalé peut générer plus d’anticorps neutralisants contre différentes variantes de COVID-19, ce qui devrait être une stratégie efficace pour prévenir la propagation de la variante Omicron BA.5, l’une des principales variantes qui ont causé les récentes flambées en Chine.

Des essais ont été réalisés par le laboratoire CanSinoBio. Les résultats indiquent que, six mois après avoir été vaccinées, les personnes ont une immunité largement supérieure à celles des personnes ayant reçu une dose de rappel par voie intramusculaire. La solution semble adaptée au cas de la Chine qui pratique toujours une stricte politique zéro Covid et où la couverture vaccinale est jugée largement insuffisante. Ce vaccin sans injection, utilisable en moins de 20 secondes pourrait convaincre les nombreux Chinois qui sont encore réticents à se faire vacciner, notamment les personnes âgées.

D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’a approuvé. Il s’agit du neuvième vaccin anti-Covid ou une variation de vaccin à recevoir ce précieux sésame de l’OMS, qui est un gage de qualité, d’efficacité et de sûreté. Une indication importante pour les autorités sanitaires de certains pays qui n’ont pas les moyens de faire eux-même une évaluation sérieuse. Ce label permet aussi au système international Covax de l’utiliser le cas échéant pour la vaccination en particulier dans les pays pauvres.

Avec l’approbation de l’OMS à Convidecia™ et son inclusion dans la liste des onze vaccins reconnus par l’organisme, les personnes inoculées avec cette monodose pourront voyager vers des destinations internationales sans restrictions. De plus, l’OMS a recommandé l’utilisation du vaccin comme rappel hétérologue ; c’est-à-dire qu’il peut être appliqué avec n’importe quel autre vaccin contre le COVID-19 .

« Il est prouvé que le vaccin administré par aérosol permet de stimuler l’immunité des muqueuses et de réduire significativement le risque de transmission. Cette méthode pourrait être la solution pour assurer rapidement une protection immunitaire de masse et accélérer la fin de la pandémie », conclut dans ledit communiqué, Dr Xuefeng YU, président et PDG de CanSinoBIO.