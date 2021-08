Le Comité scientifique et technique de la vaccination anti-Covid a donné son feu vert pour la vaccination des 12-17 ans avec le vaccin chinois Sinopharm. Il vient s’ajouter au vaccin Pfizer déjà autorisé et réservé pour les plus jeunes.

Prudent à l’idée de vacciner les plus jeunes avec le vaccin Sinopharm, le comité de vaccination a finalement autorisé ce dernier chez les adolescents. Une décision prise à la suite de l’étude des résultats concluants des essais menés en Chine et aux Émirats arabes unis sur les plus jeunes, nous confirme Dr Said Afif, membre du dudit comité.

«Le comité attendait d’avoir en main les résultats des études scientifiques avant de donner son aval», indique notre interlocuteur, notant que ce vaccin a déjà été administré à des milliers d’adolescents et il est même autorisé chez les enfants dès 3 ans aux Émirats arabes unis.

Zhang Yuntao, président du groupe China National Biotech (une filiale de Sinopharm) qui a dirigé les essais cliniques avait affirmé mi-juillet que le vaccin est «efficace et sûr pour cette tranche d’âge».

«La vaccination des enfants et des adolescents est essentielle pour établir une barrière immunitaire contre le virus », a-t-il déclaré par ailleurs.

Au Maroc, la vaccination des adolescents devrait débuter «très prochainement». Outre le vaccin chinois, le vaccin Pfizer reçu plutôt ce mois-ci sera administré à cette tranche d’âge.