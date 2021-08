Le ministère de la Santé vient d’adopter un nouveau protocole thérapeutique, «en vue d’améliorer la qualité de prise en charge des malades atteints par le coronavirus».

Le nouveau protocole, mis à jour par le comité scientifique et technique, Grippe, IRA et Covid-19 a été transmis, ce jeudi 5 août, aux directeurs régionaux de la Santé et directeurs des centres hospitaliers universitaires dans une circulaire.

Cette décision intervient alors que «la situation épidémiologique dans notre pays a connu une accélération rapide de la propagation du SARS-CoV-2, avec des records jamais atteints en termes de nouvelles contaminations dans la majorité des régions», lit-on dans la circulaire.

Ce nouveau protocole devra être «rigoureusement» mis en application, note la circulaire.

À noter que la situation épidémiologique s’est relativement détériorée au Maroc. Un record de cas de contaminations a d’ailleurs été enregistré ce mercredi 4 août, avec 10.603 nouveaux cas en 24h et 66 nouveaux décès recensés. À noter qu’à la date d’aujourd’hui, 14.581.754 personnes ont déjà bénéficié du vaccin au Maroc et 10.574.472 personnes ont déjà reçu leur deuxième dose.