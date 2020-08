Covid-19: lancement d’une campagne de sensibilisation au profit des personnes en situation de handicap

Une campagne de sensibilisation au nouveau coronavirus (Covid-19) a été lancée au profit des personnes en situation de handicap au Maroc. Un programme riche tant au niveau pédagogique que psychologique.

Avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement au Maroc, le Maroc (PNUD) a procédé au lancement d’une campagne virtuelle à destination de personnes en situation de handicap ainsi qu’à leurs familles, pour les soutenir durant cette période de crise sanitaire inédite.

Le programme lancé par le ministère de la Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de la Famille, s’articule autour de capsules et vidéos disponibles en langue des signes, animées par des experts marocains reconnus.

«Ces capsules, qui ont été réalisées sous l’encadrement des experts marocains spécialisés dans les domaines de l’accompagnement psychologique, pédagogique et de la qualification fonctionnelle des personnes en situation de handicap, ont été diffusées sur les chaînes de télévision publiques et sur le site Internet préparé par le ministère spécifiquement pour cette catégorie de citoyens et citoyennes ainsi que leurs familles et toutes les parties prenantes, » a expliqué Jamila El Moussali, ministre de la solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille.

Une plateforme électronique y a été donc dédiée, et permet l’accès «aux cours et aux ressources pédagogiques qui sont diffusés deux fois par jour, à raison d’une séance en fin de matinée à 11 h 45 et d’une séance le soir à 18 h 15», poursuit le PNUD sur son portail web.

L’offre inclut des séances de rééducation pour les personnes souffrant de paralysie cérébrale, des cours de lecture, d’écriture et de calcul, ainsi que l’apprentissage des compétences et des capacités de base pour les enfants en situation de handicap mental, note la même source.

Des capsules de sensibilisation et d’explication des procédures administratives sont également proposées afin de faciliter l’accès continu des personnes en situation de handicap et de leurs familles aux services administratifs.