La campagne de vaccination anti Covid-19 est désormais ouverte aux personnes souffrant d’allergies, aux femmes allaitantes et aux femmes enceintes dès le quatrième mois de grossesse, a annoncé le ministère de la Santé.

Cette décision est prise sur la base des dernières données scientifiques internationales et des recommandations du Comité scientifique national de la vaccination, selon lesquelles les femmes allaitantes et les femmes enceintes dès le quatrième mois de grossesse peuvent accéder au vaccin anti Covid-19, affirme le ministère, jeudi dans un communiqué.

De même, le comité scientifique en charge de la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19 a relevé les contre-indications au vaccin pour les personnes souffrant de problèmes allergiques, sauf pour les chocs anaphylactiques sévères (Choc anaphylactique et œdème de Quincke), précise le ministère.

Et d’appeler toutes les catégories ciblées à continuer leur engagement dans ce grand chantier national, dans le but de parvenir à une immunité collective, tout en insistant sur la nécessité de continuer à respecter les mesures de prévention avant, pendant et après la vaccination.