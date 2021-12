Tableau récapitulatif des conditions d’entrée en France depuis le Maroc par statut :

Le Maroc avait, rappelons-le, fermé son espace aérien depuis le lundi 29 novembre «en raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la covid-19-Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens», comme l’avait annoncé le communiqué du Comité interministériel de suivi du covid. Les principales compagnies aériennes en liaisons avec le Maroc ont organisé des vols spéciaux pour rapatrier les personnes boquées au Maroc.