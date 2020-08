Covid-19: la France exige un test PCR de moins de 72h pour entrer sur son territoire

Les personnes éligibles au départ en France devront désormais présenter un test PCR négatif de moins de 72h, accompagné d’une attestation de déplacement international et d’une déclaration sur l’honneur.

L’ambassade de France au Maroc a annoncé hier, mardi 18 août, sur son site internet ainsi que sur ses réseaux sociaux, de « nouvelles mesures apportant des modifications en matière de déplacement ».

« Les ressortissants français, les Marocains résidant en France, ainsi que les étudiants marocains munis de visas long séjour, notamment, peuvent continuer de se rendre en France, à condition de présenter une autorisation de déplacement international, une attestation sur l’honneur ainsi qu’un test PCR négatif datant moins de 72 heures », synthétise l’ambassade de France au Maroc sur son compte Facebook.

⚠️ [FAQ] Dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au Maroc et des nouvelles recommandations de… Posted by Ambassade de France au Maroc on Tuesday, 18 August 2020

L’autorisation de déplacement international et l’attestation sur l’honneur se trouvent sur un même document téléchargeable sur le site du ministère de l’Intérieur français. Très simple à remplir, le document invite le voyageur à décliner son identité, certifier que son motif de déplacement correspond à l’une des catégories autorisées, et déclarer sur l’honneur l’absence de symptômes d’infection par le covid-19 durant les dernières 48h.

Ce qui a pris de panique les internautes amenés à voyager dans les prochains jours, c’est davantage l’exigence du test PCR négatif de moins de 72h, dont les enfants de moins de 11 ans sont par ailleurs dispensés. De nouveau, la question s’est posée: est-ce la date du prélèvement ou celle des résultats qui est prise en compte?

A cette question, l’ambassade a répondu sur son compte Twitter. C’est le prélèvement du test qui doit dater de moins de 72h.

Bonsoir, c’est la date de réalisation du test qui sera prise en compte. — La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc) August 18, 2020

Une difficulté de plus pour les voyageurs qui doivent partir en France cette semaine, puisque l’annonce de la restriction coïncide avec un long weekend de quatre jours, jeudi 20 et vendredi 21 août étant fériés (respectivement, Révolution du roi et du peuple, et Fête de la jeunesse).

Pour pallier ces contraintes fortuites, l’ambassade de France a rassuré les internautes sur ses réseaux sociaux en indiquant que « durant une phase transitoire, des tests pourront être réalisés à l’arrivée en France ». Reste à savoir jusqu’à quelle date s’étend cette phase transitoire…

A ce propos, nous avons tenté de contacter le consulat de France à Rabat, apte à donner ces éclaircissement selon le standard téléphonique de l’ambassade de France au Maroc, mais nos appels sont restés sans réponse.

Bonsoir, les tests sont à effectuer dans les meilleurs délais. Durant une phase transitoire, des tests pourront être réalisés à l’arrivée en France. Nous vous invitons à prendre l’attache de votre compagnie afin de connaître les modalités de mise en œuvre sur votre voyage. — La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc) August 18, 2020

Pour rappel, l’Institut Pasteur du Maroc (Casablanca et Tanger) effectue les tests PCR sans rendez-vous tous les jours, même les jours fériés (8H30-14h), pour les personnes désirant se déplacer à l’étranger. Le prix est de 500 DH et les résultats sont remis sous 24h maximum.