La campagne de vaccination contre le Covid-19 sera élargie, parallèlement à la réception imminente de 4 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca depuis l’Inde.

Exclu de la première phase de vaccination contre le Covid-19, le personnel soignant de moins de 40 ans sera également vacciné à partir de ce jeudi 11 février, nous confirme Dr Mohammadin Boubekri, Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM).

«La décision a été prise ce mardi 9 février par le ministère de la Santé et concernera tout le personnel soignant à travers le royaume», soulignant notre interlocuteur, affirmant que la vaccination de cette catégorie-là débutera parallèlement à la livraison imminente de doses du vaccin depuis l’Inde.

Selon une source bien informée consultée par H24 Info, «4 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca devraient arriver aujourd’hui soir depuis l’Inde». D’ailleurs, selon le quotidien indien Hindustan Times, les autorités indiennes viennent d’accorder, ce mercredi 10 février, leur autorisation pour l’envoi d’un lot de 24 millions de doses du vaccin AstraZeneca à 25 pays, dont le Maroc.

Pour rappel, la première liste des bénéficiaires de la campagne de vaccination au Maroc a été restreinte après la réception de moins de doses que prévu, expliquait le Dr Tariq Sqalli Houssaini, président de la Société Marocaine de Néphrologie et chef de service de néphrologie au sein du CHU de Fès.

Hormis l’exclusion du personnel de santé de moins de 40 ans, la campagne de vaccination a permis de vacciner plus d’un demi-million de personnes des catégories suivantes; personnel des Forces Armées Royales (FAR), personnel enseignant de plus de 45 ans, personnes âgées de plus de 75 ans et personnes atteintes de maladies chroniques.