Depuis hier, dimanche 24 janvier, les personnes prioritaires à la vaccination anticovid peuvent prendre rendez-vous sur le site « Liqah corona » mis en place à cet effet. Comment ça marche? H24info fait le point.

Les autorités ont ouvert dimanche les prises de rendez-vous pour la vaccination contre le nouveau coronavirus sur la plateforme Liqah corona, première étape d’une campagne nationale gratuite et «graduelle» prévue dès cette semaine.

Selon le communiqué du ministère de la Santé du 22 janvier dernier, les premières injections sont réservées en priorité aux professionnels de la santé de plus de 40 ans, aux autorités publiques, aux militaires, aux enseignants de plus de 45 ans, mais aussi aux plus de 75 ans, dans les zones marquées par d’importants taux de contamination.

Les personnes ciblées sont ainsi invitées à prendre un rendez-vous et/ou le vérifier via le site internet www.liqahcorona.ma spécialement conçu pour la campagne, permettant également de signaler d’éventuels effets indésirables suivant l’injection via la plateforme de télésuivi « Yakadaliqah ».

Concrètement, comment prendre rendez-vous?

Les rendez-vous sont fixés automatiquement par le système, et ce, selon les listes préétablies par le ministère de l’Intérieur, pour certaines professions via l’intermédiaire des corps représentants comme le Conseil de l’Ordre des médecins ou le Syndicat des pharmaciens. Ces mêmes corps de professions se chargeront également de faire l’intermédiaire entre les professionnels à vacciner et la plateforme dédiée pour leur envoyer l’heure et le lieu de leur rendez-vous via sms avec le numéro 1717. De manière générale, vous pouvez connaître votre rendez-vous de deux façons: Envoyez votre numéro de CNIE ou de carte de séjour par sms au numéro gratuit 1717. La date et le lieu de vaccination vous seront retournées par sms; Allez sur le site web public gratuit www.liqahcorona.ma et consultez le service en ligne «je consulte mon rendez-vous et mon centre de vaccination».

Si vous possédez une carte CNIE ou une carte de séjour, même si celle-ci est expirée, et que vous avez plus de 18 ans, vous êtes automatiquement inscrit. Les rendez-vous seront égrenés au fur et à mesure des livraisons de vaccins et en fonction de l’ordre de priorité des personnes.

Pour le moment, seulement un million de personnes peuvent se faire vacciner grâce aux deux millions de doses du vaccin AstraZeneca réceptionnées vendredi dernier. Les premières livraisons du vaccin chinois Sinopharm -commandé à 40 millions de doses- sont attendues pour mercredi.

Où se faire vacciner?

L’opération de vaccination sera effectuée au niveau de tous les Etablissements de Soins de Santé Primaires. Pour des considérations liées à la taille de la population, au respect de la distanciation physique et à la nécessité de maintenir la continuité des soins et services des programmes de santé, des stations de vaccination (SV) seront créées, en collaboration avec les autorités locales, au niveau des centres de santé ou à leur proximité, en fonction de la superficie du ces structures, lit-on sur la plateforme.

Cette opération s’organisera selon deux modes: un mode fixe (la population se déplace vers la structure sanitaire ou la station vaccinale) et un mode mobile. Dans ce dernier cas, des équipes de vaccination rattachées à la station se déplacent vers des points mobiles de vaccination selon un programme préétabli dont le nombre est arrêté lors de la planification locale à 7.000 points.

Ces points mobiles de vaccination sont les hôpitaux, les universités, les instituts de formation, les internats et les cités universitaires, les usines, les entreprises à plus de 50 employés, les administrations, les communes à plus de 50 employés, les prisons, les maisons de bienfaisance, les points de rassemblement pour les populations enclavées.

Le centre de vaccination est désigné en fonction de votre domicile actuel indiqué sur votre carte CNIE ou carte de séjour. Il est communiqué par sms du 1717 et peut être consulté/vérifié sur la plateforme Liqah corona.

« Yakadaliqah », une plateforme dédiée au suivi

Yakadaliqah est la plateforme de télésuivi médical qui permet de déclarer les événements indésirables à la suite de la vaccination. Elle ne s’activera qu’après le passage au centre de vaccination de la personne à vacciner, et son accord pour le télésuivi. Si la personne vaccinée constate des effets secondaires, elle doit se connecter sur la plateforme, cliquer sur « Auto-évaluation » puis sur « Évènements indésirables après vaccination » pour répondre à un questionnaire.

Un médecin reçoit alors les évènements indésirables déclarés et les demandes d’avis médical. Une réponse sera adressée par le biais de la messagerie de l’application.

Pour se connecter à la plateforme Yakadaliqah, deux possibilités:

par l’application Jawaz-asseha disponible gratuitement sur Google Play et App Store;

sur le portail Liqah corona, rubrique «Je déclare un événement indésirable suite à ma vaccination» puis je clique sur le lien en bas de page.

Jawaz-Asseha est une application gratuite disponible sur Google Play et App Store. C’est un carnet de santé numérique interfacé à la plateforme de télésuivi Yakadaliqah qui simplifie l’accès au télésuivi de la personne vaccinée contre le coronavirus.