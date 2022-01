« Il n’y a rien d’extraordinaire », rassure le professeur Kamal Marhoum El Filali, au sujet du cas de « flurona », mi-grippe mi-covid, déclaré cette semaine en Israël. Symptômes, vaccins, troisième vague au Maroc… On en profite pour faire le point avec l’épidémiologiste et chef du service des maladies infectieuses du CHU Ibn Rochd de Casablanca. Entretien.

H24Info: Faut-il s’inquiéter du « flurona », la maladie fusionnant grippe et covid-19 détectée cette semaine en Israël chez une femme enceinte?

Pr. Marhoum: Il n’y a rien d’extraordinaire. « Flurona », de la contraction de grippe en anglais « flu » et « corona » de coronavirus, c’est pour faire le buzz. Ce n’est pas quelque chose d’inhabituel, c’est déjà arrivé auparavant, surtout en Chine, ils avaient eu plusieurs cas de grippes et en même tps de coronavirus, mais ce n’était pas aussi médiatisée. Le mieux, c’est que chaque maladie soit isolée. Parfois, il y a les deux. Il n’y a pas matière à s’inquiéter outre mesure. Nous sommes dans une période où les deux types de virus circulent donc il se pourrait que les deux contaminent la personne en même temps ou l’un après l’autre. C’est peut être un argument pour dire que si l’on portait correctement les masques et qu’on respectait les mesures barrières, on éviterait et l’un et l’autre. On n’a pas vu de cas confirmé de flurona au Maroc à l’heure actuelle mais mon impression, c’est qu’il doit y en avoir, seulement on n’en fait pas le diagnostic. On se contente juste de savoir si c’est un corona ou pas. Si c’est le cas, c’est pris en charge comme covid et on ne se préoccupe pas de savoir s’il y a en plus une grippe. Si c’est négatif au covid, c’est probablement une grippe, et dans ce cas, on donne un traitement symptomatique. Avoir une double infection a toujours été possible, on a eu l’exemple avec d’autres virus comme le rhinovirus et la grippe.

H24Info: Comment savoir si l’on est atteint de flurona?

Pr. Marhoum: Il faut faire des tests. Quand on a les moyens de faire ces tests, on peut rapidement savoir si c’est l’un ou l’autre ou les deux ou un autre virus car il y en a d’autres. Ce sont des tests qui coutent assez cher donc on ne les fait pas. Parmi les syndromes pseudo-grippaux qui circulent actuellement, tous ne sont pas dus au corona. De manière générale, on ne diagnostique pas la grippe mais comme nous sommes en pandémie covid, et qu’on ne souhaite pas laisser le virus du covid se diffuser, on fait des tests covid. Quand on fait des tests covid, il y en a beaucoup qui nous reviennent négatifs, donc ils ont forcément autre chose qui ressemble au covid-19, et on se dit que c’est probablement une grippe.

H24Info: le flurona a-t-il une plus forte virulence?

Pr. Marhoum: Ce n’est pas évident, on n’a pas l’impression que ce soit plus virulent, mais pour l’instant, c’est pas assez étudié, on a très peu de données.

H24Info: Peut-on aller en même temps se faire vacciner contre le covid et la grippe?

Pr. Marhoum: Tout à fait. En période de grippe, il est bon de se faire vacciner contre la grippe et en même temps contre le corona. Il y a d’ailleurs le laboratoire Novavax qui est en train de développer un vaccin contre les deux virus. En tout cas, les deux vaccins actuels, grippe et covid, peuvent s’administrer en même temps, le même jour, par exemple une injection dans chaque bras. Pour se faire vacciner contre la grippe, il faut se rapprocher de son médecin traitant. Ce vaccin est recommandé particulièrement à partir d’un certain âge, 60-65 ans, et pour les personnes qui ont des comorbidités (exemple, cardiopathie) et peuvent développer une grippe sévère. Mais j’encourage chacun à se faire vacciner contre la grippe pour éviter le fort taux d’absentéisme qui peut affecter les performances de l’entreprise. Avec la pandémie covid-19, il est bon également que les jeunes soient vaccinés contre la grippe car cela réduirait le nombre de grippes et la confusion qui règne entre les deux virus. Qu’il s’agisse d’une grippe ou d’un covid, actuellement nous sommes obligés de faire un test covid donc c’est une surcharge de travail qui est apportée par la grippe. Si les personnes étaient vaccinées contre la grippe, un pourcentage non négligeable d’entre elles ne la contracteraient pas, n’auraient pas de symptômes et ne viendraient donc pas se faire tester contre le covid.

H24Info: Certains parlent en ce moment de cas atteints de grippe H1N1…

Pr. Marhoum: H1N1 est parmi nous depuis 2009. Parmi les virus de la grippe qui circulent depuis cette date, une grosse proportion d’entre eux sont du H1N1. Au début, on n’en parlait beaucoup car on ne connaissait pas très bien cette nouvelle souche, on craignait qu’elle soit très virulente. Heureusement pour nous, ce n’est pas le cas. C’est une souche de virulence moyenne comme les autres et qui circule partout dans le monde. Les grippes actuelles sont en grande partie des H1N1. Les vaccins contre la grippe contiennent d’ailleurs des souches H1N1.

Omicron est en train de prendre de l’importance, et ça va commencer à grimper, mais l’ascension que nous observons actuellement est d’abord due à Delta et un peu Omicron.”

H24Info: Votre commentaire par rapport à la troisième vague que vit actuellement le Maroc?

Pr. Marhoum: Pour l’instant, nous sommes en train de récolter des cas Delta surtout, Omicron n’est pas encore prédominant. Ce qu’il se passe actuellement, c’est que le variant Delta profite de la saison froide et du fait que les gens ont cru être sortis de la pandémie et ont totalement éliminé les gestes barrières. Ces derniers jours, on observe un regain très discret du port du masque. Omicron est en train de prendre de l’importance, et ça va commencer à grimper, mais l’ascension que nous observons actuellement est d’abord due à Delta et un peu Omicron. Dans les jours à venir, et nous allons avoir très probablement des chiffres très inquiétants, comme les scénarios actuels en Europe où ça augmente de façon exponentielle. Omicron est moins virulent donc on aura probablement moins de cas sévères mais tout est relatif. 1% de 100 ou de 10.000, c’est différent. Cela reste quand même un peu rassurant car malgré le nombre, on sait que la valeur absolue en elle-même ne va pas nous inquiéter outre- mesure car la plupart des cas pourront être gérés à domicile.

H24Info: Avec cette vague, peut-on espérer l’immunité collectif et dépasser enfin la pandémie?

Pr. Marhoum: C’est notre espoir, Omicron est peut-être le virus qui vient « effacer » la pandémie. Il fallait déjà deux paramètres, la diffusion rapide et la faible létalité, a priori les critères sont remplis. Un virus qui se diffuse très vite et qui n’est pas trop méchant, c’est comme si on vaccinait très rapidement la population et à partir de là, la pandémie va peut-être s’arrêter et on restera alors sur une forme endémique qu’on pourra gérer saison après saison.