Le raccourcissement de deux mois, entre les deuxième et troisième doses du vaccin contre le coronavirus, offre une meilleure protection à l’individu et permet de mieux faire face au nouveau variant Omicron, a indiqué le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Himdi.

La troisième dose, également appelée « dose booster », est un moyen médical pour protéger la vie humaine ainsi que le système de santé, a-t-il expliqué, relevant qu’avec l’émergence du variant Omicron, deux doses du vaccin contre la covid-19 restent insuffisantes.

Il est actuellement considéré que la troisième dose du vaccin, qui a déjà démontré sa très haute efficacité face au variant Delta, est une bonne réponse pour booster l’immunité individuelle, a-t-il affirmé.

M. Himdi a fait savoir à cet égard qu’avec deux doses du vaccin, l’individu bénéficie de presque 30% de protection face à l’infection et de 70% pour éviter les formes graves de la maladie, ainsi que les décès.

Mettant en avant la disponibilité en suffisance des vaccins au Maroc, il a relevé que les personnes triplement vaccinées sont protégées à 75% contre l’infection due au coronavirus et à plus de 90% contre les formes graves et le risque de décès.

C’est ainsi, a-t-il poursuivi, que le raccourcissement entre la deuxième dose et la dose booster est un moyen efficace pour se prémunir contre le variant Omicron. « Les récentes études ont démontré la sécurité de ce raccourcissement », a-t-il encore dit.