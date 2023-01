« Pas très virulents » mais « très contagieux », les sous-variants BQ.1 et XBB.1 ont été récemment détectés au Maroc, selon le Pr Mustapha El Fahim, directeur de la plateforme génomique fonctionnelle au Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST).

Les sous-variants BQ.1 et XBB.1 ont été détectés dernièrement au Maroc, selon Pr El Mustapha El Fahim, directeur de la Plateforme génomique fonctionnelle au Centre national pour la recherche scientifique et technique, consulté par Le Matin.

«Même si la situation épidémiologique reste stable et contrôlée au Maroc, la veille génomique se poursuit. Nous constatons que le nombre d’analyses a nettement baissé parce que les gens ont tendance à confondre la Covid avec la grippe durant cette période. Ils se font beaucoup moins tester. Néanmoins, nous avons pu détecter le BQ.1 et le XBB.1», déclare-t-il au journal.

Pas très virulents mais très contagieux

«La bonne nouvelle est qu’il s’agit toujours de sous-lignages d’omicron qui n’est pas très virulent. En effet, le BQ.1 et le XBB.1 sont respectivement des sous-lignages du BA.5 et du BA.2 qui sont majoritaires actuellement au Maroc. Malheureusement, nous ne disposons pas d’assez d’éléments pour définir le taux exact de chaque sous-variant à cause du nombre très limité des tests. Mais nous nous attendons à ce que le BQ.1 et le XBB.1 deviennent bientôt dominants comme c’est le cas actuellement aux États-Unis et dans plusieurs pays en Europe», ajoute Pr El Fahim.

L’expert soulève la possibilité pour le Maroc de connaître prochainement une vaguelette de contaminations liées à ces deux sous-variants qui, bien que « pas très virulents », sont très contagieux. Ils seraient également « particulièrement résistants aux anticorps », pouvant ainsi rendre beaucoup moins efficaces les vaccins conçus sur la base des anciennes souches

«Les sous-variants BQ.1 et XBB.1 sont très contagieux, même si les signes cliniques ne sont pas très différents de ceux du BA.5 et du BA.2, d’où l’importance de se faire tester dès l’apparition des premiers symptômes. Il faut arrêter de penser qu’il s’agit systématiquement d’une grippe. Les traitements des deux maladies sont différents», souligne Pr El Fahim.

Et d’avertir: «Les personnes âgées doivent absolument se protéger en se faisant vacciner, mais aussi en évitant le plus possible le contact avec les personnes malades».

Pour rappel, plus d’une centaine de sous-lignages du variant Omicron sont apparus durant l’actuelle vague de contaminations au Covid-19 en Chine, dont le BQ.1 et X.BB.1 parmi les plus fréquents.