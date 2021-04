Une première livraison du vaccin russe Spoutnik V devrait bientôt être acheminée au Maroc. Trois vols successifs suivront pour compléter la commande d’un million de doses passée par le royaume.

Trois vols seront opérés, le 30 avril, le 7 et le 14 mai, par la compagnie Royal Air Maroc pour acheminer les lots du vaccin russe «Spoutnik V» contre le Covid-19, indique L’infomédiaire.

Ce vaccin vient ainsi s’ajouter au vaccin anglo-suédois «AstraZeneca» et le vaccin chinois «Sinopharm» utilisés dans la campagne de vaccination nationale. Spoutnik V avait d’ailleurs été recommandé par le Comité scientifique pour la vaccination, puis autorisé par le ministère de la Santé.

Contacté, Dr Moulay Said Afif n’a pas pu confirmer l’information concernant une prochaine livraison, «étant donné que le ministère ne communique que lorsque la cargaison est à bord de l’avion et il est le seul habilité à le faire».

Retard sur les livraisons chinoises

Toutefois, selon le médecin, «ce n’est pas cela qui nous permettra de redémarrer la campagne de vaccination».

«Nous attendons toujours le lot de 10 millions de doses du vaccin chinois Sinopharm annoncé par Habib El Malki, président de la Chambre des représentants», lance notre interlocuteur.

La commande de 10 millions de doses avait été annoncée lors d’un entretien tenu le mercredi 7 par visioconférence entre le président de l’Assemblée nationale populaire de Chine, Li Zhanshu, et Habib El Malki, président de la Chambre des représentants. Les livraisons devaient intervenir en avril et mai, mais depuis, aucune nouvelle….

Docteur Tayeb Hamdi, vice-président de la Fédération Nationale de la Santé (FNS), affirme également qu’«aucune date n’a pour le moment été avancée ni officiellement ni officieusement».

Et de préciser: «Bien que ce million de doses permettra au Maroc de garder une certaine dynamique, il ne permettra pas d’atteindre notre objectif de vacciner 80% de la population», en soulignant que «le Maroc compte énormément sur les 10 millions de doses promises par le gouvernement chinois».

Par ailleurs, le Dr Afif souligne également que des lots de vaccin dans le cadre du mécanisme COVAX devraient être livrés les prochain mois. En effet, le royaume devrait encore recevoir 1.280.000 doses doses dans les deux mois à venir, après la réception d’un premier lot de 320.000 doses du vaccin AstraZeneca.

Selon des résultats publiés dans la revue médicale The Lancet et validés par des experts indépendants, le vaccin russe est efficace à 91,6% contre les formes symptomatiques du Covid-19.

De ce fait, l’étude classerait Spoutnik V «parmi les vaccins les plus performants, avec ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna (autour de 95%), qui utilisent pourtant une technologie différente (l’ARN messager)».

«Le choix du comité s’est porté sur le vaccin russe Spoutnik V et le vaccin Johnson and Johnson, dont les moyens de conservation et d’administration sont similaires à ce que nous utilisons en ce moment au royaume», nous expliquait Dr Moulay Said Afif, membre de ce comité.

Pour rappel, la campagne de vaccination a permis de vacciner 4.707.658 personnes au Maroc, 4.207.298 personnes ont déjà reçu leur deuxième dose.