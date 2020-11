Covid-19: de nouveaux symptômes détectés chez les malades

De nouveaux symptômes pour le moins étranges ont été répertoriés chez certains malades. Perte de cheveux, hoquet et orteils bleus sont l’un d’eux.

Si les symptômes les plus courants du Covid-19 sont déjà connus, d’autres plus étranges sont viennent s s’ajouter à la sont la fièvre, la fatigue, la toux sèche ou encore les maux de tête et la perte du goût ou de l’odorat.

En effet, dans une recompilation de ces symptômes étrangers faite par Ouest-France, on retrouve la perte de cheveux, la surdité, le hoquet persistant ou encore la coloration des orteils.

En premier lieu, la perte de cheveux constatés chez des patients aux Etats-Unis notamment. Une étude de la chercheuse Natalie Lambert de l’Université de médecine de l’Indiana, rapporte que sur les 1 567 personnes répondant à l’étude, environ 27 % des sujets ont constaté une perte de cheveux.

Un constat fait également par les médecins de l’hôpital de Cleveland aux États-Unis, qui soulignent que ces chutes peuvent durer «jusqu’à six à neuf mois», mais que «la plupart des cas se résolvent d’eux-mêmes».

La surdité est quant à elle évoquée par des médecins dans la revue BMJ Case Reports. Cette «perte auditive soudaine et permanente» a d’abord été signalée en avril 2020 en Thaïlande, avant d’être constaté sur d’autres patients. Pour l’heure, les recherches sont encore peu nombreuses à ce sujet, lamentent les médecins.

Le hoquet persistant est encore peu courant. Mais un patient souffrant d’un hoquet aui aura duré quatre jours au total, a été testé positif au Covid-19, malgré le fait qu’il ne présente aucun autre symptôme de la maladie. Dans la revue The American Journal of Emergency Medicine, les chercheurs affirment que l’homme en question est le premier «cas de hoquet persistant chez un patient positif à la Covid-19 ». Ce symptôme serait lié à l’infection du système respiratoire, indique la même source.

Le nouveau symptôme le plus répondu est celui des orteils bleus. « Entre avril et août 2020, 1 000 manifestations dermatologiques de l’infection au coronavirus ont ainsi été enregistrées dans 39 pays du monde. Parmi ces 1 000 patients, près de 60 % présentaient des orteils bleutés», écrit Ouest-France.