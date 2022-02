Après deux ans de pandémie, certaines personnes échappent encore au covid-19. Comment l’expliquer? Plusieurs praticiens ont pu observer ce phénomène, sans pour autant l’expliquer en se basant sur des « vraies études scientifiques », déclare Pr. Yahia Cherrah.

Si certains en respectant assidument les gestes barrières, ont pu passer entre les filets du covid-19, d’autres ont vécu parfois dans le même foyer que des personnes testées positives, sans pour autant jamais contracter la maladie.

Groupe sanguin O

Des travaux semblent esquisser une association entre le fait d’appartenir au groupe sanguin O et celui d’être protégé contre le virus SARS-CoV-2.

Au début de l’année 2021, 34 études ont ainsi rapporté une association entre le risque d’infection à la Covid-19 et le groupe sanguin, lit-on dans un article de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale).

Ces études ont notamment pointé du doigts un risque diminué pour les personnes de groupe sanguin O, même si cette diminution reste relative. Ces premières données ont en outre déjà été confirmées par plusieurs méta-analyses.

« Il n’y a pas une argumentation scientifique médicale qui justifie l’immunité par le groupe sanguin, ce sont juste des observations », commente Pr Yahia Cherrah, membre du comité national de vaccination.

« On a parlé aussi des gens qui ont attrapé des rhumes et peuvent développer une immunité contre le covid-19, mais ce sont juste des constatations, il n’y a pas de vraies études. On avait parlé également, au début de la pandémie, des personnes qui avaient reçu le vaccin du BCG, on avait remarqué en France que les Africains étaient moins contaminés au covid-19. Cela finalement cela s’est avéré faux », poursuit le spécialiste.

Immunité croisée

Récemment, des chercheurs de l’Imperial College de Londres ont évoqué une immunité au covid-19 après avoir contracté des rhumes. 52 personnes ont été sélectionnées dont l’un d’eux était atteint du covid-19. Trois tests PCR ont été effectués le jour J, à J+4 et à J+7. Résultat: égalité parfaite, 26 ont été testés positifs et 26 négatifs.

Les scientifiques se sont aperçus que ceux qui avaient été testés négatifs avaient un taux de cellules T bien plus élevés que les autres. Les cellules T étant des cellules créées par l’organisme lorsqu’il est infecté par d’autres virus comme le rhume.

«Notre étude fournit la preuve la plus claire à ce jour que les cellules T induites par les coronavirus du rhume jouent un rôle protecteur contre l’infection au SARS-CoV-2, responsable du Covid», a déclaré le professeur Ajit Lalvani, coauteur de l’étude.

Or, selon Pr Cherrah, « ce n’est pas une étude, juste une observation ». « Il n’y a pas d’étude validée dans les règles de l’art. Ce ne sont que des suggestions. On a vu certes dans des familles ou des couples, l’une des personnes contaminée et l’autre pas du tout, sans qu’il n’y ait aucune explication. Certainement, l’immunité de chaque personne est différente en fonction de tout ce qu’on a vécu dans sa vie », dit-il.

Et d’abonder: « A l’heure actuelle, il n’y a pas un argument scientifique valable pour valider cette théorie. Ce sont des observations éparpillées sur un nombre très réduit de personnes. On ne peut pas arriver à des conclusions, il faut sortir de vraies études puis les vérifier sur un échantillon suffisant de personnes sur une longue durée. »

A ce sujet, il faut également mentionner les personnes qui contractent le virus de façon asymptomatique. Ils sont porteurs du virus, mais sans test sanguin, ils ne sauront jamais qu’ils l’ont eu. Une récente étude publiée dans Jama Network le 14 décembre 2021 conclue que 40,5 % des cas confirmés de covid-19 sont asymptomatiques.