Isolement, contagiosité, traitement… Que faire quand on apprend qu’on est positif au covid-19? H24Info fait le point avec le docteur Tayeb Hamdi, médecin généraliste et chercheur en politiques et systèmes de santé.

1. Isolement

Pour quelqu’un en bonne santé, sans facteur de risque, il faut s’isoler dix jours au Maroc. Ce délai d’isolement a été ramené à sept jours dans la majorité des pays et pour les vaccinés (sans test négatif obligatoire à l’issue de ce délai), cela peut être réduit à cinq jours avec un test négatif. Pour les personnes non vaccinées, le délai est étendu à 10 jours d’isolement, soit sept jours avec un test négatif.

2. Contagiosité

Normalement, on ne fait pas de tests après sept jours parce que généralement la contagiosité s’étale deux jours avant et cinq jours après les symptômes. Après cinq jours et un test PCR négatif, une personne peut donc sortir de son isolement mais en faisant très attention aux gestes barrières pendant cinq jours de plus. Après 10 jours, on ne fait plus de PCR, car la majorité des personnes ne sont plus contagieuses; celles qui gardent une petite quantité de virus, la charge n’est pas apte à contaminer.

Si après dix jours, on tombe sur une PCR positive, il s’agit d’un débris de virus qui n’est donc pas vivant et ne peut se multiplier. Si on a toujours de la fièvre ou de la toux etc, il faut continuer à s’isoler. La perte du goût et de l’odorat qui persiste n’est pas facteur de contagiosité.

3. Traitement

Les études médicales recommandent de rester chez soi, boire beaucoup d’eau; si on a de la fièvre, prendre un peu de paracétamol et surtout avoir un oxymètre. Il faut également déclarer les contacts. Si on a la possibilité chez soi, utiliser une salle de bain et un toilette à part, car le virus peut circuler dans l’air. Ouvrir les fenêtres sur la rue et non pas sur la maison. Respecter la distanciation sociale et le port du masque si on vit à plusieurs. Aérer la chambre et la maison continuellement.

Chaque personne positive doit avoir un oxymètre chez soi, pas seulement celles qui ont des problèmes respiratoires. Généralement, 80% des gens se rétablissent sans problème, 15% ont besoin d’une petite intervention médicale ou d’oxygène et 5% vont en réanimation ou soins intensifs.

Quand on a l’hypoxémie, généralement on a une dyspnée. Avec le covid-19, on a le cas spécifique de l' »happy hypoxémie », c’est-à-dire qu’en cinq minutes, la personne descend à 65, soit une saturation en oxygène très basse sans que son corps ait manifesté de signe d’alerte. Généralement, on a 12h pour arriver en réanimation.

Avoir un oxymètre permet aussi d’être rassuré car on mesure régulièrement son taux d’oxygène, la norme étant 95%. Quand on remarque que le taux descend progressivement, il faut appeler l’hôpital.

Quand on est diabétique ou autres maladies chroniques, il existe d’autres traitements comme les anticorps monoclonaux, les antiviraux, à prendre avant les complications.

Ces recommandations sont valables pour les enfants et adolescents positifs au covid-19.