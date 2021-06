Le ministère de la Santé a mis en garde, lundi, contre les dangers liés au non-respect des mesures préventives relatives au covid-19, notamment après le relâchement considérable observé durant les derniers jours.

Dans un communiqué, le ministère appelle les citoyennes et citoyens « au respect strict des mesures préventives contre le covid-19 recommandées par le Comité national scientifique et les autorités sanitaires du pays, à travers le port correct du masque, l’hygiène, le respect de la distanciation sociale et l’évitement des rassemblements non-nécessaires.

Le relâchement observé dernièrement pourrait entraîner la détérioration de la situation épidémiologique, notamment avec les vacances d’été, le retour des vols internationaux de et vers le Maroc, l’allègement du couvre-feu nocturne et l’approche de l’Aïd Al Adha, ajoute la même source.

Le respect des mesures préventives et des gestes barrières est un acte citoyen visant à accompagner les efforts consentis et à préserver les acquis réalisés, conclut le ministère.