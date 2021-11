Les femmes ont été encore peu représentées dans les médias audiovisuels, pendant la dernière campagne électorale. Selon les chiffres de la HACA, elles ont constitué moins de 20% du total des personnalités ayant pris la parole dans les radios et télévisions durant cette période.

Les femmes ont représenté exactement 19% du total des 1.012 personnalités publiques qui ont pris la parole dans les émissions de radio et de télévision liées aux élections. C’est ce qu’indique la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) dans son rapport sur la couverture médiatique des élections générales du 8 septembre 2021 par les radios et télévisions nationales.

Ces personnalités publiques comprennent les « politiques, universitaires, professionnels et société civile ». Il s’agit de 112 personnalités féminines membres de partis politiques et de 86 intervenantes sans lien avec les partis, dont la moitié se sont exprimées au nom de la société civile, détaille la HACA.

Le temps d’antenne des interventions de femmes affiliées aux partis politiques a représenté 19% de la durée totale du temps accordé aux personnalités intervenues au nom des formations politiques. 22% du temps de ces interventions féminines a été relevé dans les programmes des services audiovisuels publics, contre 16% dans ceux des radios et télévisions privées.

Exemple: « La personnalité partisane masculine qui est le plus intervenue pendant la période électorale dans les médias audiovisuels a utilisé un temps d’antenne dépassant le double du temps d’antenne dont a bénéficié la personnalité partisane féminine la plus présente dans les radios et les télévisons au cours de la même période ».

La présence des femmes dans les programmes de la campagne électorale officielle a elle représenté 32% de l’ensemble des participants à ces programmes.

Les choix éditoriaux n’y sont pour rien

Pourquoi alors un niveau aussi faible de représentation féminine dans le paysage audiovisuel pendant la période électorale ? Selon la HACA, ce constat « n’est pas forcément imputable aux choix éditoriaux des radios et télévisions ». C’est plutôt la « place réelle qu’occupent les femmes au sein des hiérarchies et organes dirigeants des partis politiques et les possibilités qui leur sont permises d’accéder au porte-parolat de leurs formations » qui expliquent cette « sous-représentation ».

Même constat au niveau de l’expression des citoyens qui était aussi « majoritairement masculine ». Les femmes n’ont en effet représenté que 22% du total des interventions des 2.172 citoyens qui ont eu l’occasion d’exprimer leurs positions, attentes et aspirations pendant la campagne électorale.

Par ailleurs, 80% des services radiophoniques et télévisuels, publics et privés, composant le paysage audiovisuel national, dont 5 télévisions et 15 radios publiques ainsi qu’une télévision et 12 radios privées, ont participé à la couverture des élections législatives générales, régionales et communales de 2021.

En dehors des spots de sensibilisation à l’importance de la participation citoyenne et des capsules d’explication sur le déroulement du scrutin, 2.238 programmes en lien avec les élections ont été diffusés par les radios et télévisions nationales, soit 458 heures de temps d’antenne au total.

La HACA souligne aussi que les chaînes publiques de radio et de télévision ont, dès le début de la période électorale le 1er août 2021, adopté une programmation spécifique aux élections, alors que la majorité des services privés n’ont entamé leur programmation électorale qu’après le début de la campagne officielle.

Concernant la répartition égale des temps d’antenne des partis appartenant à la même catégorie, certaines disparités ont été constatées. Interrogés à ce propos par le Comité Veille et vigilance ad hoc de la HACA, les opérateurs audiovisuels ont donné plusieurs explications dont notamment: « des difficultés de communication avec certaines formations politiques, des désistements tardifs de représentants de partis politiques à des invitations des radios et télévisions, ou encore l’incapacité de certaines formations à désigner des représentants amazighophones pour intervenir dans les médias ».