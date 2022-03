Dans ce contexte, l’élaboration du rapport annuel s’est basée sur une approche novatrice ayant pour objectif de faciliter sa lisibilité et son utilisation par les différentes parties concernées, en vue de rehausser sa fonction et d’en faire un outil d’orientation, d’accompagnement, d’aide à la prise de décision, d’amélioration de performance et d’anticipation des risques potentiels, et aussi un outil efficace de reddition des comptes dans la gestion des affaires publiques.

La publication de ce rapport annuel s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation des nouvelles orientations stratégiques des juridictions financières adoptées après la nomination de Zineb El Adaoui, notamment dans sa partie relative à la programmation, l’adoption des normes professionnelles, l’élaboration et la publication des résultats des travaux de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes.

La même source précise que les années 2019 et 2020, concernées par le présent rapport annuel, se sont caractérisées par une conjoncture particulière, marquée par divers changements qui ont concerné aussi bien le contexte international que national, liés principalement à la crise sanitaire mondiale et ses répercussions sur l’économie nationale.

La Cour des comptes a rendu public son rapport annuel sur les activités de la Cour et des Cours régionales des comptes au titre des années 2019 et 2020 et ce, en application des orientations royales pour veiller à ce que la Cour des comptes accomplisse ses missions constitutionnelles, particulièrement en matière de l’exercice du contrôle supérieur des finances publiques et dans le domaine de soutien et de protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes et conformément aux dispositions de l’article 148 de la Constitution.

Selon cette nouvelle approche, le rapport s’est focalisé exclusivement sur les synthèses des thématiques les plus importantes liées à la gestion publique, avec des recommandations et des pistes de réforme proposées, en vue d’améliorer la gestion des finances publiques et celle des services et organismes publics et des programmes et projets ayant fait objet de contrôle et d’évaluation.

Dans ce sens, la Cour des Comptes a fait savoir qu’afin d’assurer la publication des travaux de toutes les missions du contrôle, elle procédera, de façon régulière et continue, à la publication des synthèses et des rapports particuliers relatifs à chaque mission de contrôle.

Sur cette base, le rapport annuel au titre des années 2019 et 2020 est divisé en 4 chapitres traitant chacun des attributions dévolues aussi bien à la Cour des comptes qu’aux Cours régionales des comptes.

Ainsi, le chapitre premier relatif aux compétences juridictionnelles, en l’occurrence la vérification et le jugement des comptes et la discipline budgétaire et financière, comporte, d’une part, des statistiques sur les activités des juridictions financières pour ces deux compétences, et d’autre part, les principes et règles saillants tirés des arrêts et jugements prononcés par ces juridictions, dans ce cadre.