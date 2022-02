Le roi Mohammed VI a nommé, mardi 22 février, plusieurs magistrats à des postes de responsabilité au sein de la Cour des comptes.

Il s’agit du Secrétaire général de la Cour des comptes, de six Présidents de chambres à la même Cour, de onze Présidents de Cours régionales des comptes et de six Présidents de sections au niveau de ces Cours, indique un communiqué de la Cour des comptes.