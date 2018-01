La Cour d'appel d'Al Hoceima alourdit les peines de 13 activistes du Hirak

13 individus jugés pour leur participation aux manifestations du Rif ont vu leur peines passer à 2 ans de prison ferme, contre des peines de 6 à 18 mois prononcées en première instance.

La Cour d’appel d’Al Hoceima a élevé à 2 ans de prison ferme les peines de 13 activistes jugés pour leur participation dans les manifestations du Rif, a rapporté mardi l’agence de presse Efe, qui cite des sources judiciaires. La majorité des mis en cause avaient été condamnés en première instance à des peines allant de 6 à 18 mois de prison.

Les 13 activistes du Hirak ont été condamnés, entre autres charges, pour «outrage aux agents des forces de l’ordre, usage de la violence, incitation à commettre des délits et participation à une manifestation non autorisée». Un autre activiste a néanmoins vu sa peine réduite de 2 ans de prison à un an et demi.

Les manifestations du Rif ont éclaté en octobre 2016 après la mort du marchand de poisson Mouhcine Fikri, broyé par une benne à ordure à Al-Hoceima. Le trentenaire tentait de s'opposer à la destruction par des agents de la ville de sa marchandise, des espadons, dont la pêche est interdite. Depuis, plus de 400 activistes ont été arrêtés et sont actuellement en jugement ou incarcérés à Casablanca et à Al Hoceima.