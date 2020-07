Coronavirus: rapatriement de 278 Marocains bloqués à Oman, au Qatar et en Jordanie

Quelque 278 Marocains bloqués au Sultanat d’Oman, au Qatar et en Jordanie suite à la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes en raison de la pandémie du nouveau Coronavirus, ont été rapatriés lundi.

L’opération qui a bénéficié à 130 Marocains bloqués à Oman, 86 au Qatar et 62 en Jordanie, s’est effectuée via un vol de la Royal Air Maroc (RAM) en provenance du sultanat d’Oman, et qui a transité par Doha et Amman avant de décoller à destination de l’aéroport d’Al Massira à Agadir.

Cette opération humanitaire a été supervisée par les ambassades du Royaume à Mascate, Doha et Amman, en coordination avec les autorités de ces pays, afin d’assurer le retour des citoyens marocains dans les meilleures conditions.

Dans une déclaration à la MAP, l’ambassadeur du Maroc à Mascate, Tarek Lahssisne a indiqué qu’il a été procédé à la prise de toutes les mesures pour assurer le succès de cette opération en termes d’organisation et de communication ainsi que du respect des différentes mesures sanitaires nécessaires.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc à Doha, Mohamed Setri a souligné que tous les services de l’ambassade ont été mobilisés pour le bon déroulement de cette opération et ce conformément aux instructions du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

De son côté, l’ambassadeur du Royaume à Amman, Khalid Naciri, a affirmé que cette opération humanitaire a mobilisé les différents services de l’ambassade qui a porté assistance aux Marocains bloqués et ce sur le même pied d’égalité.