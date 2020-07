Coronavirus: les principaux points de la déclaration du ministère de la Santé

Voici les principaux points de la déclaration faite, lundi, par la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Hind Ezzine, sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc en 24 heures:

– 191 nouveaux cas d’infection au coronavirus;

– 651 guérisons enregistrées pendant les dernières 24 heures;

– 15.936 est le nombre de contaminations depuis le premier cas signalé en mars;

– 12.934 est le nombre de personnes totalement rétablies, pour un taux de guérison d’environ 81,2%;

– Le nombre de décès est passé à 255, après l’annonce de cinq nouveaux cas;

– 94% des 191 nouveaux cas ont été détectés dans le cadre du système de suivi des contacts;

– 880.702 est le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses;

– 68 contaminations ont été recensées dans la région de Marrakech-Safi (dont 30 à Safi et 38 à Marrakech), 57 dans la région de Fès-Meknès, (dont 52 à Fès, 4 à Taounate et 1 à Hajeb), 37 dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (dont 3 à Chefchaouen, 1 à Tétouan et 33 à Tanger), 20 à l’Oriental (dont 16 à Jerrada et 4 à Oujda), 7 à Rabat-Salé-Kénitra (dont 2 à Sidi Kacem, 1 à Khémisset, 1 à Salé et 3 à Rabat), un cas dans la région de Béni Mellal-Khénifra (1 à Khénifra) et un cas à Souss-Massa (1 à Agadir), alors que les autres régions n’ont enregistré aucun nouveau cas.