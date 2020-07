Coronavirus: les principaux points de la déclaration du ministère de la Santé

Voici les principaux points de la déclaration faite, mercredi, par la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Hind Ezzine, sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc en 24 heures.

– 103 nouveaux cas d’infection ; – 106 nouvelles guérisons ; – Un total de 12.636 contaminations ; – Un total de 9.026 rémissions soit un taux de guérison avoisinant 71,4 % ; – Le nombre des décès s’est stabilisé à 228 ;

– Les nouveaux cas sont répartis comme suit : – 22 nouveaux cas dans la région de Casablanca-Settat (12 cas à Casablanca, 2 cas à Mohammedia, 3 cas à Sidi Bennour et 5 cas à Médiouna) ; – 12 nouveaux cas dans la région de Marrakech-Safi (5 cas à Marrakech, 5 cas à Safi et 2 cas à Al Haouz) ; – 6 nouveaux cas ont été recensés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (5 cas à Tanger et 1 cas à Mdiq) ; – 40 nouveaux cas dans la région de Fès-Meknès (37 cas à Fès, 2 cas à Sefrou et 1 cas à Meknes) ; – 9 nouveaux cas dans la région de Rabat-Salé-Kénitra (6 cas à Kénitra et 3 à Témara) ; – 6 nouveaux cas dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra (à Laâyoune) ; – 3 nouveau cas dans la région de Dakhla-Oued Eddahab (à Dakhla) ; – 5 nouveaux cas dans la région de l’Oriental (3 cas à Oujda et 2 cas à Jerrada) ; – 685.492 cas exclus ; – 67.535 sujets contacts suivis dont 11.268 sous surveillance médicale ; – 3.382 cas actifs dont 17 en état critique ;

– Répartition géographique des cas critiques : – 6 patients dans la région de Marrakech-Safi ; – 7 patients dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ; – 2 patients dans la région de Casablanca-Settat ; – 1 patient dans la région de Guelmim-Oued Noun ; – 1 patient dans la région de Fès-Meknès.