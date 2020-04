Coronavirus: le traitement à la chloroquine désormais généralisé avant les tests

C’est un pas important que vient de prendre le ministère de la Santé. Depuis plusieurs jours, des médecins marocains avaient recommandé une généralisation du traitement à la chloroquine et à l’azythromicyne, à tous les cas grippaux, au vu de la « faiblesse du nombre de tests biologiques quotidien ». Ils auraient obtenu gain de cause…

Dans une note publiée et signée par le ministre de la Santé Khalid Aït Taleb, le ministère de la Santé indique aux responsables sanitaire une nouvelle consigne. « Suite aux recommandation du comité technique et scientifique consultatif du programme nationale de prévention et de contrôle de la grippe et des infections respiratoires aiguës, il est décidé ce qui suit :