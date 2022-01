4.435 contaminations et 19 décès liés au covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé et de la protection sociale. Les cas actifs sont en baisse avec 68.032 cas. La région de Rabat-Salé est la plus touchée avec 1.072 nouveaux cas, suivie de Casa-Settat (796 cas )et de Fès-Meknès (583 cas).

A retenir également ce dimanche 23 janvier:

Le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.635.926

Le nombre de personnes ayant reçu la 2ème dose s’élève désormais à 23.044.393

Et 4.115.777 personnes ont reçu la 3ème dose

Par ailleurs, 4.435 infections au covid-19 et 7.758 guérisons ont été enregistrées en 24 heures, portant à 1.098.413 le nombre total des cas positifs depuis mars 2020, alors que les rétablissements sont de l’ordre de 1.015.249 , soit un taux de guérison de 92,4 %.

19.263 tests ont été réalisés ces dernières 24 heures

Le taux de positivité est de 23,02 %

Le nombre total de décès est passé à 15.132 depuis le début de la pandémie (létalité 1.4%), avec 19 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures.

Les cas actifs sont encore à un haut niveau avec 68.032 cas, alors que les cas sévères ou graves pris en charge sont de l’ordre de 596

29 personnes sont actuellement sous intubation

La répartition des nouveaux cas par régions: